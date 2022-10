Cluj Crusaders - Bucharest Titans 26-24. Victorie mare in Campionatul de Fotbal American - VIDEO si FOTO

Cluj Crusaders a reusit o victorie importanta in penultima etapa a Campionatului National de Fotbal American (CNFA 2022). Clujenii s-au impus cu 26 la 24 in fata celor de la Bucharest Titans si ocupa locul al IV-lea in clasamentul general.Prima repriza a fost una intensa, dar a apartinut clujenilor. Acestia au avut o serie de atacuri bune, iar scorul pauzei a fost 26 la 12 in favoarea Crusaders. In a doua repriza bucurestenii au intrat mai motivati si s-au apropiat destul de mult pe tabela de ... citeste toata stirea