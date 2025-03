Cluj-Napoca va gazdui inca o data Campionatul European de Volei. Emil Boc a numit orasul "Capitala Voleiului Romanesc"

Campionatul European de Volei masculin, care va avea loc anul viitor, va avea printre orasele gazda si Cluj-Napoca. Edilul Emil Boc a numit orasul "Capitala Voleiului Romanesc", in ciuda realitatii actuale a sportului.Romania este una dintre tarile care vor organiza in 2026 aceasta competitie, alaturi de Italia, Bulgaria si Finlanda. Cluj-Napoca a mai fost gazda unei asemenea competitii in 2021, cand a participat la organizarea Campionatului European de Volei feminin.Anuntul a fost facut de ... citește toată știrea