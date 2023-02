Clujean injunghiat de 7 ori intr-un bar din Manastur, in timpul meciului U Cluj, din 27 ianuarie

Un clujean a fost injunghiat de 7 ori intr-un bar din Manastur, in timpul unui meci de fotbal."La data de 27.01.2023, in jurul orei 21.00, pe terasa unui local bar din Cluj-Napoca, cartierul Manastur, Aleea Moldoveanu, pe fondul unui conflict spontan nascut in timpul vizionarii unui meci de fotbal, inculpatul K.F. (Kovacs Flavius), in varsta de 42 ani, a aplicat persoanei vatamate, S.A., 7 lovituri cu un obiect taietor-intepator (2 la nivelul bratului stang, 4 la nivelul hemitoracelui stang si ... citeste toata stirea