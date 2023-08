Judoka clujean, Alexandru Bologa, a castigat miercuri, 23 august, locul 1 si medalia de aur la Campionatul Mondial pentru nevazatori (IBSA WORLD GAMES) care se desfasoara in Birmingham, Marea Britanie, in perioada 18 -27 august. Sportivul este antrenat de Gergely Tamas, anunta Agentia de presa Rador, care citeaza Radio Cluj.Iata pe scurt evolutia lui: tur liber, in al doilea meci castiga cu Jafa Djinrilo din Portugalia la ippon, in sferturile de finala castiga cu Pereirra Arruda ... citeste toata stirea