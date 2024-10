Clujeanul Simone Tempestini, intrat in istorie ca singurul pilot roman cu 9 titluri de campion national, lupta pentru titlul european

Pilotul Simone Tempestini, intrat in istorie ca singurul pilot roman cu 9 titluri de campion national absolut, va concura in acest weekend in Raliul Sileziei, etapa finala a Campionatului European (ERC), acolo unde poate deveni campion cu echipa MRF Tyres Team.Pilotul clujean a semnat cu MRF Tyres in vara, iar in cazul unui rezultat notabil in acest weekend, poate deveni primul roman campion european in aceasta divizie. Tempestini face echipa cu britanicul Meirion Evans, cu italianul Andrea ... citește toată știrea