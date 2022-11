Clujeanul Vasile Dincu, "cadou" de ramas-bun pentru Steaua Bucuresti. Fostul ministru al Apararii a semnat ordinul chiar in ziua demiterii

Steaua Bucuresti va putea promova in Superliga, iar fostul ministru al Apararii, clujeanul Vasile Dincu este direct responsabil de aceasta decizie.CSA Steaua Bucuresti va putea promova in Superliga, daca va obtine pe cale sportiva acest lucru. Modificarea este posibila gratie unui ordin publicat in Monitorul Oficial si semnat de Vasile Dincu, fostul ministru al Apararii.Fix in ziua in care si-a prezentat demisia, pe 24 octombrie, Vasile Dincu a emis un ordin prin care Clubul Sportiv al ... citeste toata stirea