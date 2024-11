Clujenii sunt pregatiti pentru meciul de tenis dintre Romania si Japonia din Spania: ,,Micii sunt mai buni decat sushi" FOTO-VIDEO

UPDATE 13:44 : Ana Bogdan s-a impus in primul set cu scorul de 6-2 impotriva lui Nao Hibino!Selectionata noastra va juca in premiera la turneul final al Billie Jean King Cup, impotriva Japoniei. Cele doua selectionate se intalnesc pentru prima oara in istorie.Partida se va desfasura la Malaga si va incepe cu o intarziere de doua ore fata de ora stabilita initial, din cauza furtunilor care afecteaza sudul Spaniei.Jaqueline Cristian, Anca Todoni, Ana Bogdan, Gabriela Ruse si Monica Niculescu ... citește toată știrea