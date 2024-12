Clujul doar in alb si negru! Peluza "Sepcile rosii", mesaj ferm inaintea meciului cu CFR Cluj: "Trebuie sa umplem stadionul pana la refuz"

Luni, 9 decembrie, Universitatea Cluj va primi vizita celor de la CFR Cluj, in runda a 19-a din Superliga. Peluza "Sepcile rosii" au anuntat ca pentru derby-ul orasului, echipa antrenata de Ovidiu Sabau are nevoie de un stadion plin pentru o victorie clara in fata rivalei CFR Cluj."Luni ne asteapta o noua confruntare cu echipa cailor ferate, un duel la care trebuie sa umplem stadionul pana la refuz si in care trebuie sa ii impingem pe baieti de la spate 90 de minute pana ce ragusim. In ... citește toată știrea