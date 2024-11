Clujul domina Superliga! Moment istoric pentru fotbalul clujean. "Sa ramana asa pana la final"

Echipele Clujului domina Superliga: U Cluj si CFR, pe primele doua locuri in clasamentDupa victoria din aceasta seara de la Galati (1-0 in restanta cu Otelul), CFR urca pe locul al doilea in clasament.Superliga Romaniei ofera o imagine neobisnuita, dar plina de satisfactie pentru suporterii din Cluj: dupa o jumatate de sezon spectaculoasa, echipele orasului, U Cluj si CFR ocupa primele doua pozitii ale clasamentului. Este o performanta ce onoreaza orasul si reafirma statutul Clujului ca ... citește toată știrea