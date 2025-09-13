Editeaza

Clujul se transforma din nou intr-un teren de joaca in aer liber! Urban Playfield aduce un weekend plin de miscare si voie buna pentru clujeni VIDEO

Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 16:49
Clujul se pregateste de un nou weekend plin de energie si activitati in aer liber! Proiectul Urban Playfield revine si transforma zona Kogalniceanu-Universitatii intr-un adevarat loc de joaca pentru toate varstele. Jocuri, sport si activitati interactive ii asteapta pe clujeni, cu scopul de a aduce comunitatea impreuna si de a promova un stil de viata sanatos.
Elevii, invitati la "Fugi in curtea scolii"Pe langa distractia din centrul orasului, elevii din Cluj sunt provocati sa isi petreaca ...citește toată știrea

