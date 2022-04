Comentarii "acide", de la antrenorul CSA Steaua, pentru "U": "Mai bine pierzi un joc asa cum l-am pierdut noi, decat sa-l castigi cum l-au castigat ei"

Antrenorul Stelei s-a aratat foarte suparat de rezultatul derbiului disputat aseara pe Cluj Arena. Daniel Oprita considera ca echipa sa merita minim un egal, dupa jocul bun prestat, totusi CSA Steaua s-a ales cu scorul 0-1, in deplasarea de la Universitatea Cluj."O partida pe care, cel putin in a doua repriza, am controlat-o. Am incercat sa jucam fotbal, am avut si ghinion, contra unei echipe care s-a aparat cu toti jucatorii. Se bucura, e normal. Au luat 3 puncte. Dar, cateodata mai bine ... citeste toata stirea