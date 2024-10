Concert The Motans in pauza meciului dintre U-BT si Valencia Basket Club pe BT Arena/ Dublu motiv sa iti iei bilet la meci! Haide, U!

Muzica si Baschet de superlativ la Cluj! The Motans, show surpriza la meciul U-BTMiercuri, 9 octombrie 2024, iubitorii de baschet si fanii trupei The Motans sunt asteptati la BT Arena pentru un eveniment de neuitat. Meciul dintre U-Banca Transilvania si Valencia Basket Club, unul dintre cei mai puternici adversari ai clujenilor din ultimele sezoane, va fi completat de un show live spectaculos al trupei The Motans in pauza confruntarii. Partida incepe la ora 19:00, iar cei care nu si-au ... citește toată știrea