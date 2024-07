Concluziile lui Sabau la finalul cantonamentului din Austria! Ce jucatori importanti nu vor putea juca in primele etape

"Studentii" au incheiat cantonamentul din Austria cu un pas gresit in duelul cu Slovan Liberec, cehii castigand cu 2-0. Rabusic a deschis scorul din penalty in minutul 52, tabela fiind inchisa de Varfolomeev in minutul 90.Echipa de start: Gertmonas, Boboc, Masoero, Cristea, Chipciu, Bic, Popescu, Rata, Nistor, Silaghi, Bettaieb. La pauza, Mamdou Thiam a intrat in locul lui Vadim Rata, aceasta fiind unica schimbare in echipa noastra.La finalul partidei, antrenorul Ioan Ovidiu Sabau a tras ... citește toată știrea