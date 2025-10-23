Editeaza

Conducere pierde controlul! CFR Cluj, in picaj din cauza dezorganizarii: "Unii jucatori sunt multumiti, altii sunt nemultumiti"

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:48
16 citiri
DumitruaEuroZDragomir, fostul presedinte LFP, a precizat ca la echipele FCSB si CFRaEuroZCluj "e haos mare". El sustine ca radacina gravelor probleme din acest sezon pentru cele doua formatii care au dominat fotbalul romanesc este dezorganizarea: conducerea nu mai comunica coerent cu jucatorii, unii se declara nemultumiti, altii scapa prin accidentari sau pleaca, ceea ce genereaza pierdere de energie si frustrare.
In clasamentul actual al Superliga Romaniei, FCSB se afla pe locul 12, cu doar 13 ...citește toată știrea

