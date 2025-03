Conducerea Gloria Buzau, umilita dupa infrangerea in fata CFR Cluj: "Ne cerem scuze sincere fata de toti suporterii"

In ultima etapa a sezonului regulat, CFR Cluj a umilit Gloria Buzau cu un scor de 6-0, iar in urma acestui rezultat, conducerea echipei pierzatoare si-a cerut iertare de la suporteri. Ba mai mult, in urma infrangerii, antrenorul Eugen Neagoe a lipsit de la conferinta de presa, dupa ce i s-a facut rau.Louis Munteanu a reusit sa marcheze primele doua goluri in doar zece minute de la inceperea meciului. Acestea au fost urmate de alte doua marcari, din partea lui Kamara. La final, Munteanu a ... citește toată știrea