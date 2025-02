Conducerea Sepsi, declaratie pesimista inainte de meciul cu CFR Cluj: "Sanse foarte mici sa castigam"

Inainte de confruntarea pe care Sepsi o va avea cu CFR Cluj, directorul echipei din Sfantu Gheorghe Hadnagy Attila a dat mai multe declaratii despre sansele pe care clubul le mai are sa ajunga in play-off, conform Fanatik.El a fost pesimist si a spus ca chiar daca va castiga azi cu CFR Cluj, Sepsi tot nu are sanse realiste sa ajunga in primii sase: "Sincer, nu meritam sa fim in play-off. Daca vom castiga cu CFR Cluj inseamna ca ne-am revenit un pic. Dar sunt sanse foarte mici sa castigam ... citește toată știrea