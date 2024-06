Consilier judetean din Cluj, in peluza langa ultrasii maghiari la meciul Germania - Ungaria. A mers cu drapelul Ungariei inscriptionat: "Kolozsvar"

Consilierul judetean UDMR Antal Geza s-a aflat in peluza maghiara la meciul Germania - Ungaria din Stuttgart. In aceeasi peluza, la cateva randuri distanta s-a aflat si celebra brigada extremista Carpathian Brigade.Ultrasii maghiari sunt cunoscuti ca sustinatori infocati ai ideii de refacere a Ungariei Mari.Foto.Facebook/Carpathian Brigade '09La meciul de ieri, in care Germania s-a impus cu 2-0, consilierul clujean a mers in peluza cu un ... citește toată știrea