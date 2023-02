Constantea se gandeste sa plece de la U Cluj, cu perspectiva retrogradarii in spate. Oare Emil Boc isi ia mana de pe echipa?

Presedintele U Cluj, Radu Constantea, fiul profesorului Constantea priete bun cu Emil Boc, vrea sa plece de la echipa. Culmea este ca decizia vine pe fondul rezultatelor slabe, care il afecteaza electoral pe Emil Boc, cel care conduce de fapt echipa, alaturi de universitati, care sunt mai mult de forma."N-am luat decizia inca, dar urmeaza sa ma gandesc daca are sau nu rost sa raman in fenomen. Suntem un club care propune un alt model, unul diferit fata de ce vedem in Romania, si nu stiu daca ... citeste toata stirea