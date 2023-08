"U" Cluj a remizat in deplasarea cu Otelul, scor 1-1, iar suporterii "Sepcilor Rosii" i-au cerut demisia antrenorului Toni Petrea.Contestat de fani, antrenorul Toni Petrea (48 de ani) a declarat ca nu tine de functie cu forta."Nu vreau sa comentez, e parerea lor, o respect. Eu vreau doar sa imi fac treaba la echipa. Si in etapa secunda am fost intrebat despre inlocuitorii mei. Fiecare e liber sa spuna ceva. Am discutat cu cei din conducere, nu s-a pus problema de negocieri cu altcineva. Daca ... citeste toata stirea