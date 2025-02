Continua scandalul dupa CSU Craiova si "U" Cluj. Sorin Cartu, replica dura pentru Nistor si Chipciu: "Sunt jucatori frustrati"

Sorin Cartu a oferit un raspuns acuzelor aduse de Chipciu si Nistor dupa duelul Universitatea Craiova - U Cluj, scor 1-0, ei facandu-l "betiv" la finalul partidei.El a precizat ca cei doi jucatori au gresit in momentul in care l-au numit betiv, explicand in ce circumstante consuma alcool."Aici chiar a luat-o razna Chipciu, pentru ca treaba cu betivul si bautura e aiurea. O sa-i spun civilizatului Chipciu ca 'Ai gresit-o rau cu mine', gandeste-te ca eu vreo 16 ani nu pus nicio picatura de ... citește toată știrea