Continua transferurile la CFR Cluj: Dan Petrescu a adus un jucator de la o echipa din Seria A

Kalifa Kujabi este noua achizitie a echipei din Gruia. Mijlocasul din Gambia vine de la echipa italiana Frosinone, retrogradata recent in Seria B. In sezonul anterior, Kalifa Kujabi a jucat in liga a treia italiana pentru SEF Torres 1903."Bine ai venit, Kalifa Kujabi!Suntem bucurosi sa va anuntam cel de-al 6-lea transfer al acestei veri! ... citește toată știrea