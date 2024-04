Corvinul Hunedoara a umilit-o pe CFR Cluj, scor 4-0. Mircea Lucescu a gasit principalul vinovat: "A compromis si rezultatul si valoarea antrenorului"

Mircea Lucescu (78 ani) a fost invitat special la duelul de la Hunedoara, fiind cel care a dat lovitura de start. Corvinul Hunedoara a umilit-o pe CFR Cluj, scor 4-0, si s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei.Dupa acest rezultat dezastruos Mircea Lucescu l-a "taxat" pe Panagiotis Tachtsidis (33 ani), care si-a lasat echipa in inferioritate numerica inca din minutul 11. Totusi, marele antrenor roman a scos in evidenta si prestatia excelenta facuta de jucatorii echipei din Liga 2. ... citește toată știrea