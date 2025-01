Cristi Balaj a recunoscut! A inventat un penalty pentru CFR Cluj intr-un meci: ,,M-a pacalit. Nu trebuia sa dau asa ceva"

Cristi Balaj, 53 de ani, este actualul presedinte al celor de la CFR Cluj si unul dintre cei mai importanti arbitri pe care i-a avut fotbalul din Romania. Acesta se afla in top 3 delegari all-time in prima liga.Recent, fostul central a recunoscut ca a gresit grav intr-un meci, pro-CFR, intr-un interviu acordat la TVR Sport."S-a dus vorba ca CFR Cluj a castigat campionatul datorita sau din cauza mea. In anii in care a castigat CFR Cluj campionatul, ei au avut o singura victorie cu mine, cu U ... citește toată știrea