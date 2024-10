Cristi Balaj are doar cuvinte de lauda la adresa lui Louis Munteanu: "Ne bucuram ca e jucatorul nostru"

Cristi Balaj, presedintele CFR-ului, are doar cuvinte de lauda la adresa lui Louis Munteanu, dupa ce a stralucit in dubla care ne-a dus la Campionatul European de tineret.Louis Munteanu a reusit sa marcheze primul hattrick din cariera, in meciul cu Muntenegru U21, scor 6-2. De asemenea, in meciul cu Elvetia, (3-1) atacantul "feroviarilor" a fost decisiv, contribuind la toate cele trie goluri marcate de Romania U21."A avut o prestatie la nationala care ne da sperante. Noua si celor care iubim ... citește toată știrea