Cristi Balaj a vorbit despre scandalul izbucnit la CFR Cluj, dupa declaratiile dure ale tatalui lui Deac la adresa antrenorului Andrea Mandorlini.Tatal mijlocasului l-a acuzat pe Mandorlini ca l-ar umili pe jucator pentru ca nu il trimite in teren.,,Deci, in afara lipsei de respect fata de el si a umilintei la care e supus, nu exista comunicare." a spus Ioan Deac in urma cu cateva zile.Ciprian Deac a clarificat situatia si a asigurat ca nu are nevoie ca tatal sau sa vorbeasca pentru el.,, ... citeste toata stirea