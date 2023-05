Fosta campioana a Romaniei se confrunta cu mai multe probleme in ultima perioada, printre cele mai mari fiind situatia financiara a clubului.Formatia din Gruia risca sa piarda chiar si locul trei din play-off-ul SuperLigii, deoarece Universitatea Craiova se pozitioneaza la doar doua puncte in spatele clujenilor, inaintea ultimei etape.Duminica, 28 mai, CFR Cluj va juca ultima partida din acest sezon in Gruia, impotriva campioanei Farul Constanta, in timp ce Universitatea Craiova vor disputa ... citeste toata stirea