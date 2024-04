Cristi Balaj si-a dat demisia de la CFR Cluj

Presedintele CFR Cluj, Cristi Balaj (52 de ani), si-a dat demisia de la echipa si a anuntat acest lucru miercuri seara."Eliminarea din Cupa Romaniei a fost o dezamagire care mi-a lasat urme. Inca de aseara am anuntat ca m-am simtit rau fizic si m-am confruntat cu o stare greu de gestionat. A fost un sentiment cu care nu m-am intalnit foarte des.Simt nevoia de o pauza. De timp alaturi de familie. Fetele mele au nevoie de un tata sanatos. In consecinta, am decis ... citește toată știrea