Cristi Balgradean a ramas in plan secund la CFR Cluj. Portarul e dorit de doua echipe din Liga 1

Portarul Cristi Balgradean (34 de ani) a ramas in plan secund la CFR Cluj, dupa venirea italianului Simone Scuffet (26 de ani). Dan Petrescu a alcatuit o lista cu jucatorii de care ar vrea sa se desparta in aceasta iarna, iar potrivit unor surse Balgradean s-ar afla pe aceasta.Dan Petrescu a alcatuit o lista cu jucatorii de care ar vrea sa se desparta in aceasta iarna, potrivit ProSport: Cristian Balgradean, Mihai Bordeianu, Catalin Itu, Sergiu Bus, Karlo Brucic si Vito Hammershoy-Mistrati. ... citeste toata stirea