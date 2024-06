Cristi Balgradean a rupt tacerea dupa plecarea de la CFR Cluj: "Se astepta greseala mea ca sa fiu scos din poarta"

Cristi Balgradean (36 de ani) a fost rezerva aproape doi ani la CFR Cluj si ii reproseaza antrenorului Dan Petrescu ca nu a avut mai multa incredere in el.Cristi Balgradean a jucat ultimul meci oficial in august 2022 si si-a reziliat contractul cu CFR Cluj in aceasta vara. Portarul sustine ca in perioada in care a fost titular a fost supus unui stres foarte mare si a povestit cum l-a trimis pe banca Dan Petrescu."Eram prin februarie-martie, iar contractul meu expira in iunie. A doua zi dupa ... citește toată știrea