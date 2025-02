Cristian Tudor Popescu, mesaj emotionant pentru Halep, dupa ce a anuntat ca se retrage: " A nascut o mare amintire pentru omenire"

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis un mesaj emotionant, dupa ce Simona Halep a anuntat ca se retrage din tenis.El a spus ca sportiva paseste in poveste si nu este trist ca s-a retras deoarece orice poveste, oricat de frumoasa ar fi, se sfarseste intr-o zi."Nu sunt trist ca a plecat Simona - totul, oricat de frumos ar fi, se sfarseste intr-o zi. Si Simona Halep are adevarul si dreptul sa spuna ca se simte implinita dupa o viata in tenisul mare. Simo n-a pomenit nimic despre ... citește toată știrea