Cristian Tudor Popescu si-a facut cunoscuta parerea in cazul amanarii audierii cazului de dopaj al Simonei Halep, pentru a treia oara. Gazetarul este de parere ca Guvernul Romaniei ar trebui sa intervina in ajutorul sportivei.CTP a transmis pe pagina sa de Facebook ca Agentia Internationala pentru Integritatea in Tenis, ITIA ii incalca Simonei "dreptul la Justitie", deoarece amanarea cazului in mod repetat o supune pe Simona Halep la o suspendare provizorie "eterna".Mesajul complet transmis ... citeste toata stirea