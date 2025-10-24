Editeaza

Cristiano Bergodi a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj. Italianul e convins ca va salva sezonul: "Sunt sigur ca vom obtine rezultate bune"

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:49
2 citiri
Universitatea Cluj a anuntat oficial numirea noului antrenor principal, iar conducerea a ales un nume cu greutate si experienta in fotbalul romanesc. Tehnicianul italian Cristiano Bergodi, in varsta de 61 de ani, revine pe banca unei echipe din Superliga, dupa o pauza de mai bine de un an, inlocuindu-l pe Ioan Ovidiu Sabau. Contractul semnat de Bergodi cu "Sepcile Rosii" este valabil pana in 2027, semn ca oficialii clujeni mizeaza pe un proiect de durata.
Cristiano Bergodi a ajuns antrenor la ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
FOTO. Cum s-a produs tragedia din cartierul clujean Marasti. Tanarul de 27 de ani s-ar fi suit pe bloc si s-a aruncat in gol, din motive necunoscute
In urma cu trei ore, locuitorii din cartierul Marasti, mai exact strada Aurel Vlaicu, au asistat ...
Un barbat a iesit de pe un drum laturalnic din Cluj si a fost izbit in plin de o masina: Un pasager a fost ranit, iar un cal a fost lovit si a murit
Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 10:00, pe drumul national ...
Raportul complet al incendiului de pe Cetatuie. Ce se spune despre cei care au dat foc intentionat restaurantului Panorama del Baron din Cluj
Incendiul devastator care a mistuit, la inceputul lunii iulie 2025, restaurantul Panorama del Baron ...
ActualitateBusinessSportLife Show