Cristiano Ronaldo, noul jucator al echipei saudite Al-Nassr. Portughezul a devenit cel mai bine platit sportiv din lume

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a semnat cu clubul saudit Al-Nassr un contract valabil pana in 2025, potrivit BBC. In aceasta perioada, fotbalistul portughez va castiga aproximativ 200 de milioane de euro pe sezon, suma in care sunt incluse si bonusurile din publicitate, astfel ca a devenit cel mai bine platit sportiv al planetei."Istoria se scrie. Acesta este un transfer care, nu doar ca va inspira clubul nostru sa obtina un succes mult mai mare decat pana acum, dar va inspira si campionatul ... citeste toata stirea