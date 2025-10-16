Editeaza

Criza in defensiva tricolorilor: CFR Cluj ar putea da fundasul central care sa schimbe soarta Romaniei in Bosnia

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 07:48
Romania se pregateste pentru un meci decisiv in campania de calificare la Cupa Mondiala, insa selectionerul Mircea Lucescu va avea la dispozitie doar o parte din fundasii centrali titulari. Suspendat si accidentat, Andrei Burca si Mihai Popescu se alatura indisponibilului Radu Dragusin, lasand loc de speculatii cu privire la cine va acoperi aceasta linie defensiva.
Fostul selectioner Edi Iordanescu, prezent la GSP Live, a mentionat doua nume care ar putea intra in ecuatie: Matei Ilie de la CFR ...citește toată știrea

