Cu cine vom juca la Cupa Mondiala de Fotbal din 2026

Echipa nationala de fotbal a Romaniei si-a aflat vineri, 13 decembrie, adversarii din grupa de calificare pentru Cupa Mondiala 2026, care va avea loc in SUA, Mexic si Canada. Tricolorii vor evolua in grupa H, alaturi de Austria, Bosnia si Hertegovina, Cipru si San Marino.Romania a fost plasata in a doua urna valorica la tragerea la sorti, evitand astfel unele echipe considerate periculoase, cel putin pe hartie.Cupa Mondiala 2026 va fi primul turneu final cu 48 de echipe participante. Daca ... citește toată știrea