Cum arata gazonul de pe Cluj Arena! A fost refacut in timp record, dupa Untold 2022

Consiliul Judetean Cluj anunta ca au fost finalizate lucrarile de inlocuire a suprafetelor de gazon deteriorate ale stadionului Cluj Arena, conform contractului incheiat intre forul administrativ judetean si societatea Untold SRL.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, a declarat ca "stadionul Cluj Arena este pregatit pentru a gazdui partide de fotbal. Chiar ieri au avut loc doua meciuri in Champions League la fete, in weekend mai sunt programate inca doua, in aceeasi competitie,