Cum arata gazonul de pe Cluj Arena dupa Untold X. Va putea U Cluj sa joace acasa urmatorul meci din campionat? FOTO

Marti, 12 August 2025, ora 01:07
Alin Tise a publicat fotografii cu gazonul de pe Cluj Arena, imediat dupa terminarea Untold.
"La doar o zi dupa Untold, gazonul de pe Cluj Arena se prezinta intr-o forma excelenta, gata sa gazduiasca meciuri pentru toti clujenii." a scris presedintele Consiliului Judetean Cluj.

In imagini gazonul pare in stare

