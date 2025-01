Cuvinte emotionante pentru Dan Petrescu! Fostul fotbalist care ii ia apararea "Bursucului" a spus tot: "Cate a facut el pentru club"

Tony da Silva, fostul jucatorul de la CFR Cluj, a avut cuvinte de lauda la adresa lui Dan Petrescu, in ciuda faptului ca suporterii clujeni ii cer in continuare demisia.El a declarat ca "Bursucul" a facut atat de multe pentru echipa din Gruia incat nu intelege reactia suporterilor."E ciudata Romania, sincer. Dan Petrescu a castigat tot in tara, chiar a ajutat clubul cu bani si cu multe altele. Suporterii vorbesc mai mult cu inima decat cu creierul. Trebuie sa fie tot timpul alaturi de ... citește toată știrea