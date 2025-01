D.J. Seeley, show TOTAL pe BT Arena! A marcat peste 30 de puncte impotriva Turk Telekom: ,,A fost un meci grozav" - FOTO

D.J. Seeley a ridicat toata audienta de pe Cluj Arena in picioare, in repetate randuri, datorita performantei impecabile pe care a avut-o in meciul impotriva celor de la Turk Telekom, in Eurocup, ieri, 21 ianuarie.Americanul a reusit sa inscrie 31 de puncte, reusind nu mai putin de 8 aruncari de la 3 puncte, din 9 incercari. Jucatorii lui Silvasan s-au impus cu o diferenta de 13 puncte, iar contributia lui D.J. Seeley la acet meci a fost una curciala.Cu toate ca s-a transferat recent la U-BT, ... citește toată știrea