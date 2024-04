Dan Nistor a ajuns la spital dupa meciul cu Otelul. Pentru intrarea sa dura, Teles a vazut doar cartonasul galben

Otelul Galati s-a impus in fata celor de la U Cluj, scor 1-0, in etapa cu numarul 5 din play-out-ul SuperLigii. In minutul 90+3, Dan Nistor a ramas intins pe gazon dupa ce a incasat o lovitura in plina figura de la Samuel Teles, care in cele din urma a vazut doar un cartonas galben.Partida s-a prelungit cu cateva minute bune, iar staff-ul medical a fost nevoit sa actioneze imediat. Umplut de sange, jucatorul ardelenilor a parasit suprafata de teren in momentul in care hemoragia a incetat.Din ... citește toată știrea