Dan Nistor a semnat prelungirea cu U Cluj si a vorbit despre sansele la titlu: ,,Timpul decide cine se va bucura, cine va plange"

Universitatea Cluj, liderul din acest moment in Liga 1, se afla in cantonament in Turcia unde jucatorii se pregatesc de ultimele meciuri din sezonul regulat din campionatul intern.Decarul Universitatii, Dan Nistor (36 de ani), continua in tricoul "Sepcilor rosii". Nistor a semnat prelungirea contractului scadent in vara anului 2025 si va fi jucatorul lui "U" si in stagiunea 2025-2026.Dan Nistor, unul dintre liderii din vestiar, a vorbit despre sansele la titlu si despre parcursul din acest