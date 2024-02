Dan Nistor, devastat dupa ce a ratat un penalty in meciul U Cluj - FCSB 0-0: "Suntem suparati, mai ales eu"

FCSB s-a incurcat pe terenul celor de la U Cluj, unde a remizat, scor 0-0. La interviurile de dupa meciul cu FCSB, Dan Nistor si-a reprosat ca a irosit cu nonsalanta penalty-u si ca din acest motiv nu va putea dormi noaptea."Am tras foarte prost. Prima data am dat prost, apoi m-am relaxat. Imi pare nespus de rau ca am ratat. Bine ca nu am pierdut, asta e viata. In alte dati am dat, acum nu am reusit. Mi-as fi dorit sa inscriu, cursul jocului poate era altul. Prindeam un contraatac, ceva... ... citește toată știrea