Dan Nistor, mesaj pentru fanii lui "U", dupa transferul de la Universitatea Craiova: E o situatie foarte grea, dar caracterele se vad in momentele acestea

Dan Nistor (34 de ani) a semnat cu Universitatea Cluj in ultima zi a perioadei de mercato din Romania. Mijlocasul a fost lasat sa plece de Universitatea Craiova, insa nu cu mana goala, ci dupa plata a 5 salarii compensatorii, in valoare de 75.000 de euro.Nistor a mai evoluat in trecut in Cluj, insa pentru rivala, CFR Cluj, intre 2017 si 2018, spune ca se asteapta ca fanii sa nu aiba vreun resentiment fata de trecutul sau."Va depinde de evolutia mea in teren, dar din punctul meu de vedere nu ... citeste toata stirea