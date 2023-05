Sepsi a castigat la penalty -uri Cupa Romaniei, scor 0-0 (5-4 scor final) in meciul cu U Cluj, dar mijlocasul Dan Nistor a spus a fost nemultumit de atitudinea unora dintre colegii sai."E dezamagire, suntem frustrati. Am meritat sa castigam, am avut ocazii. Tratam unele faze prea usor, pe unii ii inteleg ca nu mai au contracte si se gandesc in alta parte. Dar e pacat pentru suporteri. Imi doream foarte mult acest trofeu, dar din pacate atat s-a putut.Cand vin atatia suporteri, traiesti ... citeste toata stirea