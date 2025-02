Dan Nistor scrie istorie la Universitatea Cluj! A intrat intr-un club select al Superligii

Experimentatul fotbalist al echipei clujene a intrat intr-un club select al Superligii, mai exact in Top 5 jucatori jucatori cu cele mai multe meciuri pe prima scena a fotbalului romanesc."Dan Nistor a ajuns vineri la 470 de meciuri in SuperLiga si a urcat in in top 5 fotbalisti cu cele mai multe prezente in campionatul Romaniei", a transmis Universitatea Cluj.Ajuns la 36 de ani, Dan Nistor traverseaza probabil cea mai buna perioada a carierei in tricoul Universitatii Cluj. Lider in vestiar ... citește toată știrea