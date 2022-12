Dan Petrescu a povestit cum l-a tradat unul dintre cei mai buni jucatori de la CFR Cluj

Dan Petrescu si-a pus mari sperante in atacantul francez Billel Omrani, care l-a tradat.Fotbalistul a anuntat ca vrea sa plece de la CFR Cluj si ca nu va mai juca in Romania."Omrani a stat 5-6 ani aici. A avut rezultate excelente, a zis ca vrea sa plece in strainatate, ca nu vrea sa mai joace in Romania la alt club... Sunt declaratiile lui. Eu ce sa zic? Eu nu o sa ii urez bafta", a spus Petrescu.Cand a plecat de la CFR Cluj, Billel Omrani a spus ca nu va ramane in ... citeste toata stirea