Mai multe surse confirma ca Dan Petrescu a semnat cu cei de la Jeonbuk, echipa din prima liga a Coreei de Sud. "Bursucul" va fi inlocuit in Gruia de italianul Cristiano Bergodi, care nu si-a prelungit contractul cu Sepsi OSK.Mutarea lui Petrescu a fost confirmata de Dario Focardi, jurnalist specialist in fotbalul din Asia. Acesta a mai precizat si ca Dan Petrescu va fi prezentat oficial in scurt timp drept noul tehnician al sud-coreenilor de la Jeonbuk.Primul meci al lui Dan Petrescu pe banca ... citeste toata stirea