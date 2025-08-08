Editeaza

Dan Petrescu a tunat si fulgerat dupa infrangerea CFR-ului cu Braga: "Daca primesti asa goluri, meriti sa pierzi"

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 08 August 2025, ora 11:48
Dan Petrescu a avut un discurs taios la finalul partidei CFR Cluj - Braga, incheiata cu scorul de 1-2.
Tehnicianul formatiei clujene a criticat vehement arbitrajul azerului Elchin Masiyev, reprosandu-i in special faza din minutul 70, cand Antonio Bosec a fost doborat in careul advers dupa un contact cu Rodrigo Zalazar.

"Cand pierzi meciul, nu e nimic pozitiv. Am luat usor doua goluri, prea usor. La nivelul asta, daca primesti asa goluri, meriti sa pierzi. N-a fost asta problema numarul 1. N-ai

