Dan Petrescu (56 de ani) a ratat primul titlu de campion cu CFR Cluj din ultimii 6 ani si ar lua in calcul sa plece de la echipa. In ciuda faptului ca presedintele Cristi Balaj a precizat ca tehnicianul vrea sa ramana in Gruia, e posibil ca oferta excelenta venita din Asia sa-i fi schimbat viziunea "Bursucului".Cu un viitor incert pe banca celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu este curtat de o formatie din Asia. Potrivit Fanatik, antrenorul roman ar fi primit o oferta de aproximativ 1.5 milioane ... citeste toata stirea