Dan Petrescu: "Am avut 7 oferte din Championship si una din Premier League"

Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, antrenorul CFR-ului sustine ca a avut de mai multe ori posibilitatea de a antrena in Anglia, dar propunerile nu erau in avantajul sau."Cand eram bine la Dinamo Moscova, am avut sansa sa merg in Anglia la Crystal Palace, care era in Premier League, dar pe ultimul loc. Dupa 11 meciuri aveau patru puncte. Apoi, am avut sapte oferte din Championship, dar mereu in timpul campionatului si erau echipe de pe locurile 13, 14, 15. Mi se parea ... citeste toata stirea